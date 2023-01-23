『(中国) 【6本セット】関帝陳年紹興花彫酒・5年（1800ml瓶 6本）常温発送★【中国紹興酒】【送料無料 同梱不可】沖縄・離島対象外【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 05時 43分に出品され03月25日 05時 43分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在307件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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中国一級ブランド関帝
関帝 珍年5年紹興花彫酒 600ml 箱無 6本組 送料無料 同梱不可
中国一級ブランド 関帝・5年物・度数17度・産地 中国浙江省紹興市
オヤジより
関帝とは、三国志の代表的英雄「関羽（かんう）」の神号です。古く三国時代から「忠誠」「正義」のシンボル、商売繁盛の神として華僑より仰がれています。広大な中国にあっても屈指の紹興酒造りの本場浙江省の紹興が産地。豊かな穀倉地帯が生み出す良質のもち米と、鑑湖の清水という自然の恩恵があって初めて作り出された紹興酒のトップ。
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落札価格7616円
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終了
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