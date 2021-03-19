『ラガヴーリン 16年 並行品 43度 700ml【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 08時 32分に出品され03月13日 08時 32分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在946件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ラガヴーリンとはゲール語で“水車のある窪地”の意。

蒸留所は１７４０年代の密造時代から続く伝統がある。

ピート香重厚で強烈。ボディも非常に重量感に富む。

【ＬＡＧＡＶＵＬＩＮ １６Ｙ】





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