『ピラティス エクササイズスティック キット 抵抗バンド 2セット (40ポンド&60ポンド) ポータブル ホームジム ワークアウト 男女兼用 ピラティ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 07時 12分に出品され03月23日 07時 12分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在609件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 海外からの輸入商品のため、お届けまでに2週間〜3週間程での納期となります。国内に到着、当社にて検品後に丁寧な発送を致します。混雑状況や通関によりに１か月程お時間を頂く場合もございます。 商品名 ピラティス エクササイズスティック キット 抵抗バンド 2セット (40ポンド&60ポンド) ポータブル ホームジム ワークアウト 男女兼用 ピラティス バー 器具 フルボディワークアウト用 (ブラック) ブランド名 MALOOW 商品コメント MALOOW 新品、未使用ですが、海外からの物流のため、外箱にダメージがあることがございます。輸入関税のご請求はございませんのでご安心ください。 商品カテゴリ YSYSストア スポーツ、トレーニング スポーツ フィットネス、トレーニング その他トレーニング用品

商品コード YS0000018330458246