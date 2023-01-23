『SY32 ゴルフ キャップ ゴルフ CAP SYG-23S100 SYG MESH JET CAP ジェットキャップ フリーサイズ メンズ レディース【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 04時 37分に出品され03月31日 04時 37分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在964件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】



SY32 by SWEET YEARS GOLF

SYG MESH JET CAP



【サイズ】



内周:約55?60cm



【カラー】



BLACK，WHITE



【素材】



ポリエステル 80% ポリウレタン 20%



【商品説明】



マットな質感のポリエステル素材を使用したジェットキャップ。サイド部分はメッシュ素材で切り替え通気性も充実。フロントには立体感のあるイニシャルロゴをプリント。滑らかなタッチのアジャスターを使用し、サイズ調整も可能。



【注意事項】



※商品のお色はお客様のPC環境によって多少色合い、見え方など違ってまいりますのでご了承下さいますようお願いします。