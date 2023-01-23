『ゴルフ用品 SEQUENTIAL GOLF セルフスタンド付きメンズレディース大容量クラブケース SQSB-3001 White/Red【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 22時 48分に出品され03月21日 22時 48分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在971件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SEQUENTIAL GOLF セルフスタンド付きメンズレディース大容量クラブケース SQSB-3001 White/Red



【商品説明】

・Diameter Size: Width 4.3 inches (11 cm)， Height 3.3 inches (8.5 cm)， Inner Diameter: 9.4 inches (24 cm)， Width 5.1 inches (13 cm)， When using the stand: Width 23.6 inches (60 cm)， Weight without hood: 4.6 lbs (1，220 g)， With a shoulder belt included， 8 split opening



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 13.00 cm

奥行 : 127.00 cm

重量 : 1.53 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。