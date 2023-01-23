『Kutookウィンタースキーグローブ防水ヤギスキンレザースノーボードスノーモービルグローブウォームスノースキーミトン防風調整可能【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 23時 19分に出品され03月04日 23時 19分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在244件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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Real Buyer Show:
Product information:
Product Name: Warm Mitten Skiing Glove Color: Black， Orange Size:S，M，L，XL，XXLMaterial: Goat leather+ Wrist neoprene Function: Windproof， Thermal， Waterproof Waterproof Membrane: HIPORA waterproof membrane Filler: 250g/m2 Thinsulate at back and 40g/m2 Thinsulate at palmFiller: Thinsulate Cotton
Product parameter
Product Name: Warm Mitten Skiing Glove Color: Black， Orange Material: Goat leather+ Wrist neoprene Function: Windproof， Thermal， Waterproof Waterproof Membra
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¥ 7595
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落札価格7616円
244 入札履歴
終了
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