『アシックス レフリーパンツ 2063A191 ( バスケットボール バスケットウェア ウェア )【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 11時 35分に出品され03月18日 11時 35分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在199件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
スリムシルエットのレフリーパンツ。ウエスト両脇内側ゴム仕様・ベルトループなし裾上げテープつき。 / 付属品： 裾上げテープ / 備考： 両サイド・ヒップポケット付き / 品質： / 複合繊維(ポリエステル)100%
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落札価格7616円
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終了
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