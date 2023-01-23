『キャスコ(KASCO) ゴルフボール キラダイヤモンド イエロー ダース KIRA DIAMOND【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 08時 42分に出品され04月18日 08時 42分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在921件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キャスコ(KASCO) ゴルフボール キラダイヤモンド イエロー ダース KIRA DIAMOND



【商品説明】

・対象シーズン:オールシーズン

・突き抜ける強弾道・新設計【スパークディンプル272】

・見えるを実現した上質な美しさ【KIRA効果】+【ダイヤモンドの輝き】

・飛んで止まる。打感が良い。【多層構造】技術



【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 14.60 cm

奥行 : 18.60 cm

重量 : 680.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。