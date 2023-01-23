『カッパ ゴルフ ゴルフウェア ゴルフ トラックパーカー レディース ホワイト L【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 04時 31分に出品され03月23日 04時 31分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ゴルフジャケット レディース

【商品名】

カッパ ゴルフ ゴルフウェア ゴルフ トラックパーカー レディース ホワイト L



【商品説明】

・SIZE:L 肩幅:40cm 袖丈:59cm 身幅:49.5cm 着丈:58.5cm

・SIZE:M 肩幅:38.5cm 袖丈:58.5cm 身幅:47cm 着丈:56.5cm

・SIZE:S 肩幅:35.5cm 袖丈:57cm 身幅:44cm 着丈:55.5cm

・メイン素材: 100% ポリエステル



【サイズ】

高さ : 30.00 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 50.00 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。