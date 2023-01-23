『カッパ ゴルフ ゴルフウェア ゴルフ トラックパーカー レディース ホワイト L【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 04時 31分に出品され03月23日 04時 31分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ゴルフジャケット レディース
【商品名】
カッパ ゴルフ ゴルフウェア ゴルフ トラックパーカー レディース ホワイト L
【商品説明】
・SIZE:L 肩幅:40cm 袖丈:59cm 身幅:49.5cm 着丈:58.5cm
・SIZE:M 肩幅:38.5cm 袖丈:58.5cm 身幅:47cm 着丈:56.5cm
・SIZE:S 肩幅:35.5cm 袖丈:57cm 身幅:44cm 着丈:55.5cm
・メイン素材: 100% ポリエステル
【サイズ】
高さ : 30.00 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 50.00 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7616円
296 入札履歴
終了
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