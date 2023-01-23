『★送料・関税無料★Faux Locs Crochet Hair 24Inch Goddess Locs Crochet Hair， 6Packs So【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月05日 14時 37分に出品され04月05日 14時 37分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在406件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Faux Locs Crochet Hair 24Inch Goddess Locs Crochet Hair， 6Packs Soft Locs Curly Ends Dreadlocks Crochet Locs Synthetic Crochet Braids(OT30/27， 24)
|ブランド名
|商品コメント
| Material: Curly faux goddess locs crochet hair with wavy ends， 100% synthetic fiber，locs crochet braids synthetic braiding hair for black women.
Style: Goddess faux locs crochet hair braids.this faux Locs is a thicker texture style with wavy comb-through ends that are silky to touch， and lightweight to wear.
Advantage:1.Hand-crafted for a beautiful look ，2. Pre-Looped crochet hair， Easy to install 3. easy to maintain， lightweight ， that is effortlessly graceful， yet stand-out.
Size :24inch，Color: 1B#，T27#，T30#，TBUG#，Grey#，350#，1B/27/613#，1B/30/27#，1B/4/30#，T1B/Gray#，Pink#，weight:95g/pack，12strands/pack ，Package: 6packs/lot，72 locs per pack，Just one pack is enough for a full install
Features:Highly textured roots and loose wavy ends，Hold long time with good care. Perfect For party， gathering， vacation and daily use. Wear it， you will get many compliments.
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商品カテゴリ
商品コード
YS0000047639554319
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落札価格7616円
406 入札履歴
終了
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