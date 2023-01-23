『★送料・関税無料★Faux Locs Crochet Hair 24Inch Goddess Locs Crochet Hair， 6Packs So【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月05日 14時 37分に出品され04月05日 14時 37分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在406件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 商品名 Faux Locs Crochet Hair 24Inch Goddess Locs Crochet Hair， 6Packs Soft Locs Curly Ends Dreadlocks Crochet Locs Synthetic Crochet Braids(OT30/27， 24) ブランド名 商品コメント Material: Curly faux goddess locs crochet hair with wavy ends， 100% synthetic fiber，locs crochet braids synthetic braiding hair for black women.

Style: Goddess faux locs crochet hair braids.this faux Locs is a thicker texture style with wavy comb-through ends that are silky to touch， and lightweight to wear.

Advantage:1.Hand-crafted for a beautiful look ，2. Pre-Looped crochet hair， Easy to install 3. easy to maintain， lightweight ， that is effortlessly graceful， yet stand-out.

Size :24inch，Color: 1B#，T27#，T30#，TBUG#，Grey#，350#，1B/27/613#，1B/30/27#，1B/4/30#，T1B/Gray#，Pink#，weight:95g/pack，12strands/pack ，Package: 6packs/lot，72 locs per pack，Just one pack is enough for a full install

Features:Highly textured roots and loose wavy ends，Hold long time with good care. Perfect For party， gathering， vacation and daily use. Wear it， you will get many compliments. 本商品は海外在庫商品となります。 ご注文後、海外倉庫より取り寄せ、国内検品後にお客様へ発送いたします。そのため納期に10〜18日ほどお時間をいただいております。 お時間に余裕をもってご注文ください。並行輸入品のため、商品のメーカー保証はありません。初期不良のみ対応させていただきます。税関手続き、関税支払い等すべて当方で対応させていただいております。ご安心くださいませ。商品情報の高さ：幅：奥行のセンチは梱包サイズの目安となります。実際の商品サイズと差異がありますのでご注意ください。 商品カテゴリ SELECTSHOP sophia 美容 ウィッグ ファッション 腕時計、アクセサリー レディースアクセサリー ウィッグ、エクステンション

商品コード YS0000047639554319

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ ★送料・関税無料★Faux

Locs

Crochet

Hair

24Inch

Goddess

Locs

Crochet

Hair，

6Packs

So