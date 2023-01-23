『Harciety Artificial Grass Turf Tape Self Adhesive Tape Single-Sided Joint T【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 11時 42分に出品され03月03日 11時 42分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 Harciety Artificial Grass Turf Tape Self Adhesive Tape Single-Sided Joint Tape Rug Tape for Connecting Fake Lawn Garden Carpet-6InX33Ft ブランド名 商品コメント DURABLE-MATERIAL The artificial grass seam tape is made from strong and durable non-woven fabric， coated with extremely strong butyl adhesive， with superb adhesive power and waterproof. good for all coarse surface types. br LONG-LASTING Our artificial grass seam tape will easily withstand the elements. The grass seaming tape is UV resistant， weatherproof， and waterproof. You can trust that this turf tape will stay in place & keep your synthetic turf looking great br MULTIPURPOSE This heavy-duty artificial turf seam tape is designed to connect different sections of synthetic turf. Ideal for both residential or commercial usage. Excellent addition to yards， terraces， villas， balconies， sporting areas， swimming pool areas， parks， patios， play areas， schools， public spaces， training pets， and outdoor lawns or areas of any type that you want to beautify br PRACTICAL PRESENT Our artificial grass tape is sure to make a thoughtful and practical gift to everyone who wants to fix up their grassy lawn for all festive and non-festive occasions like birthdays， anniversaries， Christmas， New year s， Thanksgiving， Halloween and more br NOTICE Make sure no dust and no fingerprints on adhesive while applying. No water on the adhesive for the first 8 hours in order to create better curing and bonding. Vacuum regularly and spot clean. 税関にて開封される可能性がございます 商品カテゴリ Pink Carat 輸入雑貨 花、ガーデニング 人工芝

商品コード YS0000037039330725

カテゴリ 花、ガーデニング

人工芝 タグ Harciety

Artificial

Grass

Turf

Tape

Self

Adhesive

Tape

Single-Sided

Joint

T