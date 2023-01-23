『ling s moment造花 バラ リアルな外観 茎付き DIYウェディングブーケ/センターピースのアレンジメント/パーティー/ホーム/ハロウィンデ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 10時 15分に出品され03月11日 10時 15分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在853件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 ling s moment造花 バラ リアルな外観 茎付き DIYウェディングブーケ/センターピースのアレンジメント/パーティー/ホーム/ハロウィンデコレーション用 7cm FBA_FLWROS075-BLK-50 ブランド名 Lings moment 商品コメント 税関にて開封される可能性がございます 商品カテゴリ Pink Carat 輸入雑貨 花、ガーデニング 造花、アートフラワー 花束、アレンジメント

商品コード YS0000037036095878