『SPOT Fun Foods Cookies Squeaky Dog Toys Gift Assortment 1 Each Paws Ahoy! F【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 11時 45分に出品され04月23日 11時 45分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在29件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 SPOT Fun Foods Cookies Squeaky Dog Toys Gift Assortment 1 Each Paws Ahoy! Fidos Famous DoggieOhs Fudgy Bites 8 Plus Fun Animal Facts Booklet Bundle ブランド名 商品コメント Bundle Includes SPOT Fun Foods Cookies Squeaker Toys Gift Assortment 1 Each Paws Ahoy! Chips Ahoy! Fidos Famous Famous Amos DoggieOhs Oreo Fudgy Bites Fudge Stripe 8 Plus Fun Animal Facts Booklet Bundle

A funny play on famous brands; Zero calorie fun for pooches of all sizes and their owners

Sturdy canvas bags filled with crinkly noises and a squeaker to delight your pal for hours

Convenient 4 toy pack makes a great gift

This item is not a manufacturercreated variety pack and will not be sent in the original manufacturer’s packaging 商品カテゴリ KAFKALOTTA ペット用品 犬 服・アクセサリー ペット用品、生き物 犬用品 その他犬用品

商品コード YS0000046838230955