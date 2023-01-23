『ペットケース 旅行ケース ペット用スーツケース アウトドア 旅行 軽量 旅行カバン ペットカバン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 03時 05分に出品され03月28日 03時 05分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在559件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"商品仕様：重量3.5KG
材質 オックスフォード
サイズ 41 * 25 * 38 cm
カラー：画像色
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落札価格7616円
559 入札履歴
終了
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