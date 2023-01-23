『テトラ リビングキューブ 12【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 12時 58分に出品され04月06日 12時 58分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在450件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 水槽用品 ＞ テトラ リビングキューブ 12 【ジャンル・特徴】 LEDライト、ろ過槽一体型のガラスの合わせ目がない水槽