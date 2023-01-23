『SleekSide Dog Lift Sling Harness Heavy Duty Adjustable Easy Front/Back Mo【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 18時 52分に出品され04月21日 18時 52分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在321件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|SleekSide Dog Lift Sling Harness Heavy Duty Adjustable Easy Front/Back Mobility Support for Elderly Senior Dogs with Front/Rear Leg Knee Joint Hip Injuries Assist Pet Large
|ブランド名
|商品コメント
| SIZING Large measures 29 x 8 and is suitable for dogs weighing 5577lbs. Please measure around your pets chest before ordering. THIS PRODUCT DOES NOT ATTACH TO YOUR DOGS COLLAR.
VERY COMFORTABLE Your puppy will love the comfort our lift harness provides. Soft Strong Padding. Strong Velcro helps secure the elderly dog harness around your dogs torso.
END BACK PAIN No more bending over to pick up your heavy pet. Strap our dog lifting harness on and youre good to go! The ease of use is really remarkable.
ASSIST DOGS BALANCE Help your dog outside with the heavy duty dog harness to assist with his/her balance. Your pup will be so thankful for the dog lift support our dog sling harness provides. Think of it as a dog mobility harness.
FREE!! Dog seat belt included for added support when bringing your furry friend on a road trip. Our seat belt clips to your dogs collar and clips into most seat belts. This can decrease your dogs mobility while riding in the car preventing him/her from putting unnecessary weight on legs knees and joints.
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0750258670615
商品コード
YS0000046838460043
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落札価格7616円
321 入札履歴
終了
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