『(取寄) エルエルビーン キッズ マウンテン フリース パンツ (ビッグ キッズ) L.L.Bean kids Mountain Pants【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 10時 42分に出品され05月05日 10時 42分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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ブランド：L.L.Bean エルエルビーン
商品名： Mountain Fleece Pants (Big Kids)
マウンテン フリース パンツ (ビッグ キッズ)
商品状態：新品未使用・並行輸入品
カラー：Black
詳細:終日のスタイルと快適さのために作られたLLBeanマウンテンフリースパンツは、調節可能なドローストリング付きのフィットウエストバンド、フロントサイドスリップポケット、バックパッチポケット、縫い目でのテーパードレッグとジッパーを備えています。
素材:ポリエステル/エラスタン
洗濯機で洗って乾かします。
(取寄) エルエルビーン キッズ マウンテン フリース パンツ (リトル キッズ) L.L.Bean kids Mountain Fleece
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落札価格7616円
219 入札履歴
終了
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