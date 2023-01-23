『USB Cハブ マルチポートアダプター 10イン1 ポータブルドングル 4K HDMI VGA イーサネット 3 USBポート付き オーディオ PD【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 01時 13分に出品され03月15日 01時 13分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|USB Cハブ マルチポートアダプター 10イン1 ポータブルドングル 4K HDMI VGA イーサネット 3 USBポート付き オーディオ PD充電器 SD/Micro SDカードリーダー MacBook Pro XPSその他 Type Cデバイス対応
|ブランド名
|MOKiN
|商品コメント
| 10 in 1設計&大容量拡張MOKiN USB Cハブマルチポートアダプタークリスタルクリア4K HDMI出力とVGA、USB C電源パススルーポート、高速充電、5Gbpsの転送速度を備えた3つのUSB 3.0ポートで高速同期とファイル共有、2つのSDカードスロット 1 Micro SD、ギガビットイーサネットポート 10/100/1000。 3.5mmオーディオ。 O、USB CアダプターはUSB Cポートであらゆるデバイスに接続可能 ? すべての可能性を1つのハブに。
使いやすい MOKiN MacBookアダプターUSB CからHDMIへのプラグアンドプレイ。外部ドライバーや電源は不要です ノートパソコンの電源制限に設定すると、一部の高出力デバイスが起動しない可能性があります。
EMI保護&ポータブル MOKiN MacBook ドングル EMI保護でワイヤレスデバイスとの干渉を防止。軽量で持ち運びに適したサイズ。 ユニボディアルミ合金外装、イオン化仕上げ、高品質製造と耐久性。
驚異的な互換性 MOKiN USB Cアダプター、携帯電話DP AltモードSamsung Galaxy Note S8/plus、S9/plus、LG G5/V20、Huaweiハイエンドシリーズ。 また、USB Cポートを備えた最新のノートパソコンやスマートデバイスにも互換性があります Mac Book 12インチ/ Pro、Mate Book X、MI Air 12.5/13.3、iPad Pro 2018、Google Chromebook 2016、Apple MacBook、Apple MacBook Pro、Apple I Mac/ I Mac Pro 21.5インチ、27インチ、Google Chromebook Pixel、Dell、US、HP、Lenovo、その他多くのType Cノートパソコン。 s.
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0779207163756
商品コード
YS0000028539659959
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落札価格7616円
358 入札履歴
終了
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