『(ジェー.エス. ハンガー) J.S. Hanger 天然木製ハンガー ボトム用 ナチュラル色 10本組セット 品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 22時 39分に出品され03月29日 22時 39分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在379件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 (ジェー.エス. ハンガー) J.S. Hanger 天然木製ハンガー ボトム用 ナチュラル色 10本組セット 品 ブランド名 J.S. Hanger 商品コメント Sturdy and durable for use - 12 pack of premium trouser and skirt hangers. Crafted from 100% solid wood with glossy natural finish， sturdy and durable for long time use br Space saving design - Dimensions-9.8 x7.1 x0.9 ， slim space-efficient design keeps clothes in natural shape and maximizes storage space br Full-width gripping design - Unlike hangers with clips， this wooden pant hanger with non slip lining won t leave creases on the waist band of your skirts or pants br Flexible and useful hook - 360 degree chrome plated rust resistant swivel hook， easy and convenient to use， suitable for standard rod br Some using notes - Clamp unlocks and releases bars by pulling hook back， allowing them to open wide for easy placement of clothing Hangers lock when hook is pulled forward. You d better don t hang wet clothes The maximum thickness that can hold is 0.59 If you hang some thick clothes， please don t hang thinner clothes later Please use the hanger correctly referring to the picture of application step 税関にて開封される可能性がございます 商品カテゴリ Pink Carat 家具・インテリア 家具、インテリア チェスト、衣類収納 ハンガーラック

JANコード/ISBNコード 0885329582099

商品コード YS0000037038937424