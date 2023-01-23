『(ジェー.エス. ハンガー) J.S. Hanger 天然木製ハンガー ボトム用 ナチュラル色 10本組セット 品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 22時 39分に出品され03月29日 22時 39分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在379件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|(ジェー.エス. ハンガー) J.S. Hanger 天然木製ハンガー ボトム用 ナチュラル色 10本組セット 品
|ブランド名
|J.S. Hanger
|商品コメント
|Sturdy and durable for use - 12 pack of premium trouser and skirt hangers. Crafted from 100% solid wood with glossy natural finish， sturdy and durable for long time use br Space saving design - Dimensions-9.8 x7.1 x0.9 ， slim space-efficient design keeps clothes in natural shape and maximizes storage space br Full-width gripping design - Unlike hangers with clips， this wooden pant hanger with non slip lining won t leave creases on the waist band of your skirts or pants br Flexible and useful hook - 360 degree chrome plated rust resistant swivel hook， easy and convenient to use， suitable for standard rod br Some using notes - Clamp unlocks and releases bars by pulling hook back， allowing them to open wide for easy placement of clothing Hangers lock when hook is pulled forward. You d better don t hang wet clothes The maximum thickness that can hold is 0.59 If you hang some thick clothes， please don t hang thinner clothes later Please use the hanger correctly referring to the picture of application step
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0885329582099
商品コード
YS0000037038937424
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落札価格7616円
379 入札履歴
終了
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