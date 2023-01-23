【4種セット|全曲和訳】BLACKPINK THE ALBUM 1ST FULL ALBUM ブラックピンク 正規 1集【レビューで生写真5枚|送料無料】【2024年最新】

商品情報

メディア：CD・韓国盤

ジャンル：KPOP

発 売 国：KOREA

発 売 日:2020年 10月 6日発売

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商品番号:8809634380432

サイズ：W160*H160*D60mm

構成：

ALBUM 4種

PACKAGE BOX

HARDCOVER PHOTOBOOK

POSTCARD SET

CREDITS SHEET

LYRICS BOOKLET

2 RANDOM PHOTOCARDS

2 RANDOM POSTCARDS

RANDOM STICKER

MOUNTED PHOTOCARD

CD

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