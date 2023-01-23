『【4種セット|全曲和訳】BLACKPINK THE ALBUM 1ST FULL ALBUM ブラックピンク 正規 1集【レビューで生写真5枚|送料無料】【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 01時 04分に出品され03月21日 01時 04分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在902件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メディア：CD・韓国盤
ジャンル：KPOP
発 売 国：KOREA
発 売 日:2020年 10月 6日発売
発送日目安：発売日より配送特急便1~3営業日、一般便3~5営業日
※新型コロナの影響で韓国の音盤生産工場の稼働率の低下により入荷次第順次発送となります。
上記目安は通常時の目安につきご注文後店舗から発送予定メールを追ってご連絡致します。
ご了承のうえお買い求めください。
商品番号:8809634380432
サイズ：W160*H160*D60mm
構成：
ALBUM 4種
PACKAGE BOX
HARDCOVER PHOTOBOOK
POSTCARD SET
CREDITS SHEET
LYRICS BOOKLET
2 RANDOM PHOTOCARDS
2 RANDOM POSTCARDS
RANDOM STICKER
MOUNTED PHOTOCARD
CD
※初回限定品は無くなり次第終了いたします。
※初回限定品は発売前予約注文に限りランダム導入で提供いたしますので導入されてない場合も御座います。
上記の理由でのキャンセル・返品・交換などはお受けできません。予めご了承ください。
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902 入札履歴
終了
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