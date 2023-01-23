『Prextex ぬいぐるみ ソフトぬいぐるみ 海洋動物 プレイセット 5点セット コーラルリーフハウス 収納用 タコ カメ アカイ ニモフィッシュ ブ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 21時 01分に出品され03月12日 21時 01分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在774件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Prextex ぬいぐるみ ソフトぬいぐるみ 海洋動物 プレイセット 5点セット コーラルリーフハウス 収納用 タコ カメ アカイ ニモフィッシュ ブルークジラ
|ブランド名
|Prextex
|商品コメント
| Prextex 6インチ 手作り海の動物 幅12インチ プラッシュコーラルハウス。
コーラルハウスの中に海の仲間たちをジッパーで閉めて、簡単に収納と持ち運びができます。
内容は以下の通りです：6〜8インチの高品質、洗濯可能、ぬいぐるみタコ1個、エイフィッシュ1個、ブルークジラ1個、ニモストライプフィッシュ1個、細部までこだわったデザインのカメ1個、18インチの大型サンゴ礁ハウス1個。
このユニークなデザインのサンゴハウスは、素晴らしい、柔らかい海の動物のためのフィットホームです。
あらゆる年齢のお子様に最高のプレゼント。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0851078007602
商品コード
YS0000028538415977
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落札価格7616円
774 入札履歴
終了
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