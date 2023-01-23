『RLYLF 30pcs Brain Teaser Puzzles Game for Adults and Kids Ancient Wooden an【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 08時 45分に出品され03月31日 08時 45分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|RLYLF 30pcs Brain Teaser Puzzles Game for Adults and Kids Ancient Wooden and Metal Puzzles 3D Educational Toys IQ Logic Train Family Games Party Favor Coffee Time Unlock Interlock Puzzles Box
|ブランド名
|商品コメント
| Durable and Safe， puzzles toys are smooth and not easily bend or break， easily to take everywhere you want， get them as a challenge brain puzzles， play them as school game， office game， party game and family game， brain puzzles time are the good way to practice focus and concentration. It’s also a perfect way to relieve stress and keep your hands busying.
Brain teasers benefit， engaging and fun for most ages， challenge your intellect by stimulating amazing creativity， and understand the inter structure. Mind will be sharpened enough to develop their problem-solving capacity through reasoning， development of mental stamina， and boosting their self-confidence， improve IQ and EQ.
Fun puzzle games， enjoy puzzles brain teaser games can avoid gadgets and electronics， passing time with meaningful games， learning with novelty idea， exercise dynamic brain skills.
Perfect Gift for any occasions， the puzzles gift perfect for Christmas gifts， office gifts， birthday gift， class rewards， stocking stuffer and kinds of anniversary. Everyone can play the puzzles comfortably and enjoy different level of puzzles challenge.
100% Satisfy service， if you are not completely satisfied with your brain puzzles Toy， please feel free to contact us. Let us know and well give you a satisfactory solution. Add it to your shopping cart now and enjoy yourself.
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897 入札履歴
終了
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