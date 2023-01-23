『eKids Disney Princess Karaoke Microphone with Bluetooth Speaker， Wireless M【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 11時 42分に出品され04月01日 11時 42分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・本商品は米国の並行輸入品です。商品は全てUS仕様となります
・米国倉庫より日本へ輸送する都合上、お届けまで2-3週間程お時間を頂いております。
・輸送状況や税関審査にて遅延が発生する場合もございますのでご了承ください。
日本到着後に発送と追跡番号の案内を致します。
・本商品は併売商品のため、注文後に在庫確認を行います。在庫切れの場合はキャンセルさせて頂く場合がございますのでご了承下さい。
・時期により仕様変更があり商品が予告なしに本ページ掲載写真と異なる場合もございますので参考画像としてご検討ください。カメラやモニターの性質により、画像と実物の色の違いがある場合がございますのでご理解願います。
・在庫確認やご質問は [この商品について質問する] よりお願い致します。
・通関時に検査の為開封されることがあります。また海外からの輸送中に外箱に多少の痛みが生じる場合もございます。
・この点、ギフト・コレクション用途にはご留意下さい。また、外箱の傷みは初期不良の対象外となります。
・注文後、速やかに発注作業を行いますので、注文後のキャンセルはお断りさせて頂いております。
・「サイズが合わない」「色が想定通りでない」等の理由は返品の対象外となりますのでご留意ください。
・その他、利用規約はお買い物ガイドをご確認下さい。
お取引の最後まで、誠実な対応をさせて頂きますので宜しくお願い致します。
|商品名
|eKids Disney Princess Karaoke Microphone with Bluetooth Speaker， Wireless Microphone Connects to Disney Songs Via EZ Link Feature， for Fans of Disney Princess Toys
|ブランド名
|商品コメント
| Bluetooth Microphone: Connect this microphone with speaker to any compatible Bluetooth device and stream all your content wirelessly. This microphone for kids lets you sing your heart out to all your favorite karaoke hits
EZ Link Technology allows you to access your favorite Disney music with the push of a button Host the ultimate karaoke party when you use the EZ Link Setup app to easily connect this kids microphone to popular streaming services. App required; see description for more details
Portable Speaker: This kids microphone has a built-n speaker to play all your favorite songs Lightweight， portable， and rechargeable， this wireless mic goes anywhere and everywhere USB charging cable included.
LED Light Show: Enhance your Disney karaoke party Colorful flashing lights pulse to the music while you sing along to popular Disney songs from movies.
Perfect Gift: Disney princess gifts are perfect for any occasion. Visit the ekids brand store for even more cool products for kids
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0092298953342
商品コード
YS0000042038219914
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落札価格7616円
47 入札履歴
終了
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