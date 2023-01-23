『【ジェイダトイズ】 Jada Toys Metals Power Rangers 4 Classic Figure - Pink Ranger (M400) Toy Figure 輸入品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 22時 46分に出品され04月13日 22時 46分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細

Bring the action home with power Rangers very own Red Ranger! this stylized die-cast figure stands 4 inches tall and weighs in at half a pound! collect them all to assemble your own hero team because the weight of the world is in your hands!



※原文のままを表記しています。

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HB-B01N1O035T

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ 【ジェイダトイズ】

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