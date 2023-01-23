『【セット販売】ワイヤレスイヤホン JLAB Go Air Pop True Black IPX4防汗性能 Bluetooth 5.1 / JLAB Go Air Sport Graphite IP55防塵・【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 15時 51分に出品され04月18日 15時 51分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在728件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 32時間の連続再生ができるシリーズ最小のスポーツモデル【JLAB Go Air Sport】とシリーズ最軽量【JLAB Go Air Pop】のセット！