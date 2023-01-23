『Urbanx Street Buds Plus True Wireless Earbud Headphones for Samsung Galaxy【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 14時 09分に出品され05月02日 14時 09分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在148件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Urbanx Street Buds Plus True Wireless Earbud Headphones for Samsung Galaxy Wireless Earbuds w/Noise Isolation US Version with Warranty ブランド名 商品コメント Exactly what you want to hear. UrbanX Street Buds Plus are the perfect fitting earbuds to isolate you from distracting noises so you can stay focused on what you want. And if you’d like to filter in some of the outside world to be more intune with your surroundings you can. Hear flight announcements oncoming traffic or your order number while still enjoying your favorite playlist or podcast.

22 hours of serious sound. Get up to 11 hours of nonstop music on a single charge then pop your Galaxy Buds+ in the wireless charging case and get nearly 11 more. Forgot to charge them the night before No worries. 3 minutes of charging gives you one hour of play time so you have enough juice for your commute or workout.

Your voice loud and clear. Ensure you’re heard clearly. A dedicated internal and two external microphones pick up your voice and isolate it from outside noises. When you’re on a call your voice comes through richly and confidently even in noisy locations.

Android & iOS compatible.

Compatible with all versions of this Phone Model. SMA726B SMA726B/DS And Most Android Phones 商品カテゴリ KS Webstoreヤフー店 スマホ、タブレット テレビ、オーディオ、カメラ オーディオ機器 イヤホン、ヘッドホン ヘッドホン

JANコード/ISBNコード 0705914304908

商品コード YS0000045637520183