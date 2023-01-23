『JVC HA-XC30BT-Z Bluetoothイヤホン XXシリーズ/重低音/防水・防塵・耐衝撃/ネックバンド/15時間連続再生 ブラッ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 21時 45分に出品され03月26日 21時 45分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在342件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

JVC HA-XC30BT-Z Bluetoothイヤホン XXシリーズ/重低音/防水・防塵・耐衝撃/ネックバンド/15時間連続再生 ブラッ



【商品説明】

・ソフトフトバンドを採用し、軽快で安定した装着感とコンパクトな収納を両立

・ネックレスのように首にかけられる、携帯に便利な本体マグネット内蔵

・低音の量感とキレを増す「XDD(エクストリームデュアルドライバー)」

・低音を増強するバスブーストモードを搭載

・当社独自のエクストリームディープバスポートによる迫力の重低音サウンド

・約15時間の長時間連続再生を実現

・防水・防塵・耐衝撃の「TRIPLE PROOF」タフボディ採用



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 18.00 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。