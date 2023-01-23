『Kids Waterproof Bed Pad - Washable Underpad with Tuck in Sides - Secure and【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 07時 18分に出品され03月07日 07時 18分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Kids Waterproof Bed Pad - Washable Underpad with Tuck in Sides - Secure and Gentle Reusable Bed Wetting Protection for Potty Training Children (Twin Bed Size) - by BrightCare
|ブランド名
|商品コメント
|SOFT & QUILTED - A gentle top fabric blend is specfically designed to be soft on skin， while a 100% waterproof barrier backing is used to protect sheets and bedding. br SECURE PROTECTION - Unique tuck in sides keep the bed wetting underpad in place， while other pads without this feature can slip around during night time movement. br QUICK & EASY - The pad can be added or removed to a bed in seconds， rather than the burdensome task of changing an entire bedding set. Brightcares pee pee pad for kids makes cleaning up after an unexpected accident swift and effortless. br HIGHLY ABSORBENT - Over 10 cups of liquid can be absorbed by our washable bed pad for kids， significantly more than most disposable underpads are able to hold. br KEEPS SKIN SAFE - The highly absorbent core material protects skin from breakdown and irritation that can occur during repeated child bed wetting.
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0856614007696
商品コード
YS0000040437587433
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落札価格7616円
304 入札履歴
終了
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