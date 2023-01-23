『Lands End SWEATER レディース US サイズ: Medium【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 06時 13分に出品され04月01日 06時 13分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Lands End SWEATER レディース US サイズ: Medium
|ブランド名
|LANDS END(ランズエンド)
|商品コメント
|Quality Manufacturing: Made from 100% Supima cotton. This womens pullover sweater is lightweight and effortlessly carries your wardrobe through the seasons. Cozy is an aesthetic. Machine wash. br Design Features: Turtleneck design and mid-hip tunic length offers fashion versatility. Shaped waist offers a flattering contoured silhouette. Hemmed sleeves and interlock knit feel soft and smooth. br Versatile Turtlenecks: Long sleeves and neck coverage add warmth on chilly days. Smooth cotton breathes. Perfect under winter jackets denim fleece or even an oversized chunky sweater on top. br Durability: Fade resistant wrinkle resistant anti-pill and anti-shrinkage features lets you dress your best every day in the clothes you love. Pre-wash means minimal shrinkage and peace of mind. br Your New Favorite Turtle Necks: the adjustable turtleneck stays snug. Simple stylish this might make all your other sweaters a little jealous. Goodbye bulky layers hello feathery new adventures.
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0825386366683
商品コード
YS0000040437586801
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落札価格7616円
72 入札履歴
終了
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