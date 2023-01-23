『ラーニング リソーシズ エンジニアリング と デザイン プレイグラウンド LER2842 品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 00時 50分に出品され03月30日 00時 50分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在647件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 ラーニング リソーシズ エンジニアリング と デザイン プレイグラウンド LER2842 品 ブランド名 ラーニング リソーシズ(Learning Resources) 商品コメント パッケージサイズ 約 幅 35cm x 高さ 25.5cm x 奥行き 7.5cm br 人形パーツのサイズ 約 幅 3cm x 高さ 6.5cm x 奥行き 3cm br ピース数 104ピース br チャレンジカード 、アクティビティガイド語訳付き br パッケージは予告なく変更になる場合がございます。 br b 対象年齢 /b 5才以上 税関にて開封される可能性がございます 商品カテゴリ Pink Carat おもちゃ・ホビー ゲーム、おもちゃ おもちゃ 知育玩具

JANコード/ISBNコード 0765023028423

商品コード YS0000037038024187