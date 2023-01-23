『VERTOY Gifts for 3 4 5 6 Year Old Girls， Flower Garden Building Toys Set fo【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 08時 39分に出品され03月04日 08時 39分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在254件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 VERTOY Gifts for 3 4 5 6 Year Old Girls， Flower Garden Building Toys Set for Toddlers， STEM Preschool Activities and Gardening Pretend Playset， Stacking Game for Age 3+ Little Kids ブランド名 商品コメント 2nd Generation Flower Garden Building Toy New designed branch and stem flower grow up naturally. Build a flower garden with this fantastic art kit br Educational and Fun Manipulative toys are proven to improve hand-eye coordination and fine motor skills development of your age 3， 4， 5 or 6 preschoolers to learn to add， count， sort & stack. br Best Gifts for 3 4 5 6 Year Old Girls The STEM toys flower is the best gift for Birthday or Children s Day. It also right for family games， school projects， outdoor activities. br Safe for Your Child The flower building stem toy is independently Third-Party Lab Tested. Non-Toxic， BPA-Free and Lead-Free. Eco-friendly and safe toys for girls to play. br What You Get Girls can make hundreds of possible flower arrangements This 3-6 year old girl toy includes 8 bases， 45 stem and leaf pieces， and 52 brightly colored flower pieces. A unicorn storage bag makes it easy to sort and prevent loss. 税関にて開封される可能性がございます 商品カテゴリ Pink Carat おもちゃ・ホビー ゲーム、おもちゃ おもちゃ その他おもちゃ

商品コード YS0000037037556388