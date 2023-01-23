『Camlinbo 6 Pcs Thanksgiving Turkey Headbands 3 Styles Thanksgiving Costume【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 21時 09分に出品され03月22日 21時 09分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在171件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 Camlinbo 6 Pcs Thanksgiving Turkey Headbands 3 Styles Thanksgiving Costume Party Favors Accessories Head Boppers ブランド名 商品コメント 6 Pcs Thanksgiving Turkey Headbands Package includes 6pcs Thanksgiving turkey headbands， which are enough for your Thanksgiving party dress up. Size is between 8-9.8inch.br 3 Different Styles These Thanksgiving turkey headbands come in 3 different styles， 2pcs each style. Designed with Thanksgiving theme design， combined with turkey， turkey tail and leg patterns to make it full of festive atmosphere.br One Size Fits Most Kids and Adults The Thanksgiving headband is elastic and comfortable to fit the head， and it is not easy to fall off when worn. One size fit most people， men and women and any ages.br Durable and Reusable This Thanksgiving headbands are made of felt cloth， lightweight and durable， lifelike and delicate， and can be used repeatedly.br Thanksgiving Party Supplies Suitable for Thanksgiving party， Thanksgiving family gathering， cosplay party， birthday， carnival celebration， and so on. 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab ベビー・キッズ ベビー、キッズ、マタニティ 子ども服、シューズ 子ども用ファッション小物 ヘアーアクセサリー

商品コード YS0000021736486099