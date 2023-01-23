『ラフィカロ ハンドバッグ 小さめ レディース 牛革 パンチング レザー 黒 b5 肩掛け トート ショルダー バッグ 鞄 ミニバッグ 2wa【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 11時 20分に出品され04月07日 11時 20分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在327件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ラフィカロ ハンドバッグ 小さめ レディース 牛革 パンチング レザー 黒 b5 肩掛け トート ショルダー バッグ 鞄 ミニバッグ 2wa
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 18.00 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 38.00 cm
重量 : 640.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7616円
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終了
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