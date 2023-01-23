『フェス 48984 メッシュ折財布 メッシュシリーズ ブラウン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 19時 17分に出品され03月13日 19時 17分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
フェス 48984 メッシュ折財布 メッシュシリーズ ブラウン
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 13.80 cm
奥行 : 15.00 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7616円
630 入札履歴
終了
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