『フェス 48984 メッシュ折財布 メッシュシリーズ ブラウン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 19時 17分に出品され03月13日 19時 17分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

フェス 48984 メッシュ折財布 メッシュシリーズ ブラウン



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 13.80 cm

奥行 : 15.00 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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