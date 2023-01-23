『アルパカの高級手編みマフラー （チヤコール）【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 08時 33分に出品され03月26日 08時 33分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アルパカの高級手編みマフラー （チヤコール）



【商品説明】





【サイズ】

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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財布、帽子、ファッション小物 タグ アルパカの高級手編みマフラー

（チヤコール）