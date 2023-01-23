『クアーquair tuli L字ファスナー 長財布 Q211-1010 シルバー/18【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 14時 16分に出品され05月06日 14時 16分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在147件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

クアーquair tuli L字ファスナー 長財布 Q211-1010 シルバー/18



【商品説明】

・【サイズ】約 W195×H95×D18（mm） ※サイズは当店計測サイズとなります。商品により、若干の個体差が生じます。

・【内側】カードポケット×12、小銭入れ×1、ポケット（L）×2

・【外側】ポケット（L）×1、ジップポケット（M）×1

・【表地】Goat Leather 【本体カラー：裏地カラー】[ブラック、ゴールド、シャンパン、メタリックブルー、アンティークブロンズ：ベージュ] [グレージュ、シルバー：グレー]

・【重量】約 150グラム

・留め具の種類: ファスナー

・表地: レザー



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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