『arena(アリーナ) AQUA RACING FINA承認 レース用水着 レディース セイフリーバックスパッツ(着やストラップ) ARN-【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 08時 08分に出品され03月29日 08時 08分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在766件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

arena(アリーナ) AQUA RACING FINA承認 レース用水着 レディース セイフリーバックスパッツ(着やストラップ) ARN-



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 9.60 cm

奥行 : 17.40 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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AQUA

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