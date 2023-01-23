『Edifier W820NB ワイヤレスヘッドホン アクティブ ノイズキャンセリング 外音取り込み機能 ハイレゾ対応 Bluetooth5.【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 18時 39分に出品され04月12日 18時 39分に終了予定です。即決価格は7,615円に設定されています。現在751件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Edifier W820NB ワイヤレスヘッドホン アクティブ ノイズキャンセリング 外音取り込み機能 ハイレゾ対応 Bluetooth5.
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.40 cm
横幅 : 20.60 cm
奥行 : 26.70 cm
重量 : 450.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7615円
751 入札履歴
終了
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