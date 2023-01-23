『【2009年モデル】ELECOM 冷え冷えクーラー/アルミ/ダブルファン/15.4インチ~17インチW対応/ブラック SX-CL08LBK【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 10時 15分に出品され04月23日 10時 15分に終了予定です。即決価格は7,615円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
SX-CL08LBK :
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落札価格7615円
178 入札履歴
終了
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