『【納期目安：１週間】CMLF-1427424 Kagi(カーギ) チョコウエハース ミニダークバッグ 125g×12袋 (CMLF1427424)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 21時 21分に出品され03月23日 21時 21分に終了予定です。即決価格は7,615円に設定されています。現在753件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 口どけ滑らかなチョコウエハース