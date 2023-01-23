『エバニュー(EVERNEW) ダンベルシャフトスクリュー28φ ETB390【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 05時 12分に出品され03月06日 05時 12分に終了予定です。即決価格は7,615円に設定されています。現在551件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

エバニュー(EVERNEW) ダンベルシャフトスクリュー28φ ETB390



【商品説明】

・カラー付(スクリュー式) 28φ

・サイズ:全長400mm 自重:2.5kg

・台湾製



【サイズ】

高さ : 49.90 cm

横幅 : 68.90 cm

奥行 : 94.00 cm

重量 : 39.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。