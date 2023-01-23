『GARDENA(ガルデナ)芝生鋏 ロングハンドル 直立作業用 12100-20【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 03時 23分に出品され04月05日 03時 23分に終了予定です。即決価格は7,615円に設定されています。現在662件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GARDENA(ガルデナ)芝生鋏 ロングハンドル 直立作業用 12100-20



【商品説明】

・ハンドル 長さ：90cm

・刃：長さ 14cm ストレート刃。180(左右90)回転し角度調整可能。摩擦を軽減する付着防止コーティングされ刃

・特長：屈まずに直立のまま作業できる。安全ロック付きの握りやすい柄

・配送物の内容: GARDENAコンフォートロングハンドル芝生鋏 x 1



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 118.00 cm

重量 : 1.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。