『【個数：1個】【納期：約10日間】KC（キョーリツコーポレーション） ［UCT-300］ ウクレレ用ハードケース UCT300【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 05時 24分に出品され03月07日 05時 24分に終了予定です。即決価格は7,615円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ご購入前に必ずご確認ください

ＰＣ ⇒ 商品ページ下部の【商品説明】の内容

スマホ⇒「すべて見る」をタップし【商品説明】の内容





品名/コンサートウクレレ用角型ハードケース仕様/ブラックレザー、クローム金具使用対応機種/コンサートウクレレ全般