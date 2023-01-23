『SANKO イージーホーム バード40BR手乗り【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 00時 09分に出品され03月06日 00時 09分に終了予定です。即決価格は7,615円に設定されています。現在354件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名

SANKO イージーホーム バード40BR手乗り



JAN

4976285082900



型番





重量

4890



梱包サイズ(L×W×H)

54 × 46 × 18



商品仕様





商品説明

【商品説明】外漏れしない引き出し式トレイ小鳥ともっと仲良くなれる、手のり用扉付きケージ！まとめ買いの場合、システムの仕様で個数分の送料が加算される場合がありますが、送料は１配送先につき1個分の金額となります。システムの仕様で配達日を指定出来る場合がありますが、配達日の指定は出来ませんのでご了承ください。ご注文確定後のキャンセルならびに、お届けしました商品のお客様都合による「返品 交換」は行っておりません。



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商品カテゴリ エスティーストア ペット用品 ペット用品、生き物 その他ペット用品、生き物

JANコード/ISBNコード 4976285082900

商品コード B00B34VD2Q

カテゴリ ペット用品、生き物

その他ペット用品、生き物 タグ SANKO

イージーホーム

バード40BR手乗り