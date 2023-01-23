『SANKO イージーホーム バード40BR手乗り【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 00時 09分に出品され03月06日 00時 09分に終了予定です。即決価格は7,615円に設定されています。現在354件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
SANKO イージーホーム バード40BR手乗り
|JAN
4976285082900
|型番
|重量
4890
|梱包サイズ(L×W×H)
54 × 46 × 18
|商品仕様
|商品説明
【商品説明】外漏れしない引き出し式トレイ小鳥ともっと仲良くなれる、手のり用扉付きケージ！まとめ買いの場合、システムの仕様で個数分の送料が加算される場合がありますが、送料は１配送先につき1個分の金額となります。システムの仕様で配達日を指定出来る場合がありますが、配達日の指定は出来ませんのでご了承ください。ご注文確定後のキャンセルならびに、お届けしました商品のお客様都合による「返品 交換」は行っておりません。
|配送方法
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4976285082900
商品コード
B00B34VD2Q
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落札価格7615円
354 入札履歴
終了
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