『PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー スリム コンパクト 大型猫 多頭飼い 据え置き 麻紐 爪とぎマット おもちゃ おしゃれ 人気【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 23時 00分に出品され04月05日 23時 00分に終了予定です。即決価格は7,615円に設定されています。現在922件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー スリム コンパクト 大型猫 多頭飼い 据え置き 麻紐 爪とぎマット おもちゃ おしゃれ 人気



【商品説明】

・【ちょうどいい段取り】猫ちゃんがスムーズに頂上まで登れる道を意識して設計されているから、子猫ちゃんもシニア猫も快適に遊べます！

・【スリム】コンパクトで省スペースなデザイン、圧迫感がありません！

・【商品仕様】49×49×160cm、13.1kg

・【爪とぎポール＆マット】天然サイザル麻紐爪とぎポール＆マット、丈夫で長持ちです。

・【猫耳ベッド】かわいい猫耳型ベッドで、癒されます??????????～



【サイズ】

高さ : 23.00 cm

横幅 : 51.00 cm

奥行 : 51.00 cm

重量 : 13.65 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。