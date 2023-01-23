『PLAY WOOD プレイウッド マリンバ用マレット 吉岡孝悦モデル M-1006R【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 23時 05分に出品され03月06日 23時 05分に終了予定です。即決価格は7,615円に設定されています。現在898件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PLAY WOOD プレイウッド マリンバ用マレット 吉岡孝悦モデル M-1006R



【商品カテゴリ】

マレット、ビーター



【商品説明】

・azure

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・直径28×390mm

・硬度:S

・籐柄



【サイズ】

高さ : 4.30 cm

横幅 : 14.00 cm

奥行 : 47.00 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。





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