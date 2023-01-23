『PLAY WOOD プレイウッド マリンバ用マレット 吉岡孝悦モデル M-1006R【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 23時 05分に出品され03月06日 23時 05分に終了予定です。即決価格は7,615円に設定されています。現在898件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PLAY WOOD プレイウッド マリンバ用マレット 吉岡孝悦モデル M-1006R
【商品カテゴリ】
マレット、ビーター
【商品説明】
・azure
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・直径28×390mm
・硬度:S
・籐柄
【サイズ】
高さ : 4.30 cm
横幅 : 14.00 cm
奥行 : 47.00 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
X00KD23DRC
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落札価格7615円
898 入札履歴
終了
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