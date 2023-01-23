『Dominant-X コット キャンプ アウトドアベッド 超軽量 コンパクト 折りたたみ式 静音設計 耐荷重150kg 防水 通気性 防災【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 09時 11分に出品され04月19日 09時 11分に終了予定です。即決価格は7,615円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Dominant-X コット キャンプ アウトドアベッド 超軽量 コンパクト 折りたたみ式 静音設計 耐荷重150kg 防水 通気性 防災
【商品説明】
・【便利なデザイン】工具不要で簡単に組み立てられます。コットのサイドに収納ポケットがあり、携帯電話や鍵などの小物を安心して収納できます。 コンパクト収納サイズで、持ち運びが楽々。キャンプ、旅行、山登り、自宅などの場合に限らず、事務中の休憩、病院護送、救済現場でも活用できます。
・【商品仕様】使用時サイズ:(約)185cm×60cm×13cm 。収納時サイズ:(約)51cm×14cm×9cm。重量:1.9kg、耐荷重:150kg。材質：7075アルミニウム合金+600Dオックスフォード布。良質な材料を使用しており、コットの耐久性も問題ございません。
・【小さくて軽い】軽量と便利性を目指してデザインし
【サイズ】
高さ : 11.00 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 53.60 cm
重量 : 2.30 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
コールマン(Coleman) 寝袋 コルネットストレッチ2 L-5 使用可能温度-5度 マミー型 ネイビー 2000031103
¥ 7615
ウミネコ(Umineko) UM-SH-01 耐寒-25度 本格 マミー型 ダウン シュラフ 寝袋 クラウドライト スリーピングバッグ ゆっ
¥ 7614
コールマン キャンピングマット コンフォートエアーマットレス /S 170A6487
¥ 7613
Dominant-X コット キャンプ ベッド アウトドアコット 超軽量 コンパクト 折りたたみ式 静音設計 耐荷重150kg 防水 通気性
¥ 7613
キャプテンスタッグ 寝袋 冬用 封筒型シュラフ グランデ 1400 ピロー付 グリーン 最低使用温度5度M-3471
¥ 7611
コールマン コンフォートトップコールドウェザー寝袋
¥ 7611
KingCamp キャンプ コット ワイド アウトドア ベッド 幅広 折りたたみベッド 長205×幅75×高さ46cm 耐荷重150kg 収
¥ 7610
STELTON CLASSIC バキュームジャグ 1L ブラック 930
¥ 7610
山善 エアーベッド シングル マット 厚型 約100秒で設置(簡単) 立ち座りがラク 快適な寝心地(スリット型コイル) 耐荷重100kg 厚
¥ 7610
QEZER ダウン寝袋 マミー型 春夏秋用 シュラフ 超軽量 600FP羽毛寝袋 400T撥水加工 極小 コンパクト 2人用に連結可能 キャ
¥ 7610
Snugpak(スナグパック) 寝袋 マリナー マミー ライトジップ オリーブ 3シーズン対応 春用 夏用 秋用 洗濯可 快適使用温度-2度
¥ 7610
LIFE99 インフレーターマット 8cm エアーマット キャンプ マット 自動膨張式 コンパクト キャンプマット 厚手 スエード 複数連結
¥ 7609
SunRuck サンルック エアーベッド シングル 極厚50cm アウトドア キャンプ 防水 ポンプ不要 SR-AB010-OR オレンジ
¥ 7608
Snugpak(スナグパック) フリースライナー 寝袋 インナー シュラフ 防寒 洗える コンパクト アウトドア キャンプ (日本正規品)
¥ 7608
KingCamp 寝袋 封筒型 シュラフ 保温 210T防水 コットン ワイン色幅84 cm ネイビー色幅92 cm グーリン色幅92cm
¥ 7608
ogawa(オガワ) 寝袋 封筒型シュラフライト2 最低使用温度10度 1061
¥ 7608
NEMO (ニーモ) スイッチバック レギュラー NM-SWB-R
¥ 7607
Snugpak(スナグパック) 寝袋 ノーチラス スクエア ライトジップ オリーブ 2シーズン対応 丸洗い可能 快適使用温度3度 SP146
¥ 7607
落札価格7615円
228 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！