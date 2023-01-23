『Dominant-X コット キャンプ アウトドアベッド 超軽量 コンパクト 折りたたみ式 静音設計 耐荷重150kg 防水 通気性 防災【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 09時 11分に出品され04月19日 09時 11分に終了予定です。即決価格は7,615円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Dominant-X コット キャンプ アウトドアベッド 超軽量 コンパクト 折りたたみ式 静音設計 耐荷重150kg 防水 通気性 防災



【商品説明】

・【便利なデザイン】工具不要で簡単に組み立てられます。コットのサイドに収納ポケットがあり、携帯電話や鍵などの小物を安心して収納できます。 コンパクト収納サイズで、持ち運びが楽々。キャンプ、旅行、山登り、自宅などの場合に限らず、事務中の休憩、病院護送、救済現場でも活用できます。

・【商品仕様】使用時サイズ:(約)185cm×60cm×13cm 。収納時サイズ:(約)51cm×14cm×9cm。重量:1.9kg、耐荷重:150kg。材質：7075アルミニウム合金+600Dオックスフォード布。良質な材料を使用しており、コットの耐久性も問題ございません。

・【小さくて軽い】軽量と便利性を目指してデザインし



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 53.60 cm

重量 : 2.30 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。