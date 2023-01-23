『マッキントッシュ フィロソフィ 無地 バーブレラ 雨傘 楽折 折りたたみ傘 軽量 ギフト メンズ レディース 10683-01 21-431【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 16時 43分に出品され03月26日 16時 43分に終了予定です。即決価格は7,615円に設定されています。現在642件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マッキントッシュ フィロソフィ 無地 バーブレラ 雨傘 楽折 折りたたみ傘 軽量 ギフト メンズ レディース 10683-01 21-431
【商品説明】
・Material: 100% Polyester
・Size 55: Total Length: 25.0 inches (63.2 cm)， Diameter: 38.8 inches (96.5 cm)， Handle: 1.9 inches (4.9 cm)
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 5.80 cm
奥行 : 37.20 cm
重量 : 180.0 g
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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7615円
642 入札履歴
終了
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