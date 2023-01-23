『オーデリック 配線ダクトレール用 LEDベースライト 高演色 非調光 Hf32W高出力×1灯相当 低光束タイプ 1200mm 昼白色 オフホワイト:OL291567R2B【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月08日 12時 51分に出品され04月08日 12時 51分に終了予定です。即決価格は7,615円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ODELIC
ライティングレール用 配線ダクトレール用 スライドコンセント用
ベースライト
高演色
SOLID LINE SLIM ソリッドライン スリム
Hf32W高出力×1灯相当
低光束タイプ 1200mm
取付タイプ:レール取付型
昼白色
器具カラー:オフホワイト
非調光
LEDユニット交換可能型
ランプ個数:1
/Habitation＋StructuralLighting2021-2022/ベースライト
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落札価格7615円
978 入札履歴
終了
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